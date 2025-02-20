Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин поблагодарил Мухаммеда бен Сальмана за площадку для переговоров с США

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе резиденции российского лидера уточнили, что Путин поздравил наследного принца, руководство и народ королевства с предстоящим Днем основания саудовского государства. Президент России также выразил признательность за создание благоприятных условий для проведения российско-американских переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Он подчеркнул, что проявленное Саудовской Аравией гостеприимство способствовало конструктивной и результативной работе двух делегаций.

Встреча Россия — США, которая прошла в столице Саудовской Аравии 18 февраля, была посвящена восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в Белом доме заявили о совпадении интересов России и США.