Европейский союз фактически выступает против урегулирования конфликта на Украине, США считают, что эти действия не имеют смысла. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, выступая на Конференции консервативных политических действий.

«Те же голоса, которые требуют прекращения огня в Газе после 7 октября, теперь выступают против мира в Европе. Это не имеет смысла», — заявил советник.

Как рассказал доктор политических наук, политический обозреватель Андрей Пинчук, коллективный Запад уже раскололся, и этот процесс, по его мнению, продолжится в отношении Европы.

Президент США Дональд Трамп дал руководству Евросоюза три недели для согласования условий капитуляции Украины, заявил депутат Европарламента Мика Аалтола. По словам европейского парламентария, «США покинут Европу», а сам американский лидер уделяет внимание вопросам безопасности России.

Что касается Владимира Зеленского, то ему лучше покинуть территорию Украины, утверждают в команде республиканца. Как на украинский конфликт смотрят в ЕС и за океаном — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее в Польше выступили с тремя призывами по конфликту на Украине.