Ультиматум от Трампа: США дали ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины

Президент США Дональд Трамп дал руководству Евросоюза три недели для согласований условий капитуляции Украины, заявил депутат Европарламента Мика Аалтола. По его словам, «Штаты уйдут из Европы», а сам американский лидер уделяет внимание вопросам безопасности России. Владимиру Зеленскому же лучше покинуть территорию Украины, говорят в команде республиканца. Как на украинский конфликт смотрят в ЕС и за океаном — в материале «Газеты.Ru».

Европу поставили перед фактом

Евродепутат Мика Аалтола на странице в соцсети X написал, что президент США уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности России . Трамп дал ЕС всего три недели на «согласование условия капитуляции Украины».

«Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.

По его словам, у европейцев «есть три недели, чтобы повзрослеть».

Реакция в России и Европе

Капитуляция Украины будет означать капитуляцию всего коллективного Запада, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он назвал это очевидным фактом и призвал не притворяться, будто это не так.

«Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего сообщества Запада . Со всеми вытекающими из этого факта последствиями», — написал польский премьер в соцсети X.

В Кремле не считают, что администрация Трампа заняла «пророссийскую и антиукраинскую» позицию, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я думаю, это неправильное ощущение», — сообщил он.

По словам министра по особым поручениям ФРГ Вольфганга Шмидта, не стоит воспринимать всерьез все заявления президента США.

«Похоже, что в новом правительстве существуют разные взгляды. Новый президент действует как разрушитель: воспринимайте его всерьез, но не воспринимайте буквально каждое его слово или его каждый твит», — предположил Шмидт.

О чем говорит Трамп

Ранее Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы. Президент США назвал его диктатором и добавил, что его поддерживают 4% населения Украины.

«Диктатор без выборов. Зеленскому лучше действовать быстро, иначе у него не останется страны. Тем временем мы успешно ведем переговоры о завершении войны с Россией, что, как признают все, может сделать только Трамп и администрация Трампа. <...> Я люблю Украину, но Зеленский сделал ужасную работу, его страна разрушена, и миллионы погибли напрасно — и это продолжается», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что Зеленскому удалось убедить администрацию бывшего президента США Джо Байдена выделить $350 млрд «на войну, которую невозможно выиграть, которая никогда не должна была начинаться». Республиканец несколько раз акцентировал внимание на том, что Штаты выделили Украине на $200 млрд больше, чем Европа. По словам Дональда Трампа, Владимир Зеленский признает, что половина полученных от США денег исчезла. Зеленский, отметил Трамп, «хочет продолжать кататься на денежном поезде».

Зеленского призвали уехать

Госсекретарь США Марко Рубио уличил украинского лидера во лжи. Глава американского дипломатического ведомства отметил — Зеленский соврал, когда говорил, что якобы отказался от предложенной Штатами сделки по полезным ископаемым.

«Он сказал: «Конечно, мы хотим заключить эту сделку, в ней есть смысл. Единственное, мне нужно провести ее через законодательный процесс». Они должны ее одобрить. Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав [на встрече с главой минфина США Скоттом Бессентом]: «Мы ни в коем случае этого делать не будем». Но на той встрече все было не так», — объяснил Рубио.

В команде Дональда Трампа и вовсе дали понять, что Владимиру Зеленскому в ближайшее время следует покинуть Украину. Источники газеты New York Post в окружении американского лидера отметили, что напряженные отношения политиков переросли в открытое противостояние.

«Лучший вариант для [Зеленского] и всего мира — это если он немедленно уедет во Францию», — уточнили собеседники издания.

По мнению бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, лучшее, что может сделать Владимир Зеленский — уйти в отставку.

«Но он не пойдет. Он будет упираться. А значит разговор будет совсем другой», — процитировало Арестовича украинское издание «Страна.ua».

Бывший чиновник добавил, что Россия и США уже договорились об уходе Зеленского после прекращения огня. Он уточнил — в Штатах «мягко объясняют, что лучшее, что можно сделать, это добровольно уйти в отставку со всей своей кодлой. Включая всех силовых министров, весь офис и так далее».

Арестович предположил, что «послевоенная эпоха будет без Зеленского», и сам украинский лидер знает об этом сценарии, поэтому «он его бесит». По мнению экс-советника, США применят другие средства для того, чтобы Зеленский понял, что ему пора уходить в отставку.