«Все изменилось»: политолог заявил о глобальной перезагрузке конфликта

Смена власти в США и последовавшие за этим события привели к тому, что прежней борьбы с западными странами больше нет, но начался «совершенно новый конфликт», считает доктор политических наук, политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук. Коллективный Запад уже раскололся, и этот процесс, по его мнению, продолжится в отношении Европы.

«Можно ставить точку на предыдущей итерации и говорить о том, что происходит перезагрузка», — заявил Пинчук.

Он пояснил, что сейчас к Венгрии и Словакии, которые все это время стремились держаться обособленно, сейчас добавились Штаты, озабоченные своим суверенитетом. Евросоюз политолог назвал главным проектом «сплоченной группировки глобалистов», отметив, что до сих пор США были его донором, а не самостоятельной стороной. Сейчас, по мнению эксперта, эта ситуация меняется.

По словам политолога, в перспективе от ЕС может отколоться Польша, которая находится в жесткой конфронтации с европейскими бюрократами.

«А после того, как крупнейшая западная держава, то есть США, тоже встала на площадку суверенитета, происходит глобальная перезагрузка мирового конфликта. Мы, по сути, имеем новую глобальную геополитическую войну», — заявил политолог.

Сейчас это относительно «холодный» конфликт на глобальном пространстве, «горячий» на украинском, добавил он. В целом наблюдаемая ситуация говорит о стремлении все большего количества государств поставить во главу угла свой суверенитет и отказаться от глобалистской модели мира, считает Пинчук. Со странами, которые с этого пути не сходят — например, с Францией и Германией, вести переговоры бесполезно, заключил он.

Напомним, на фоне российско-американских переговоров президент Франции Эммануэль Макрон собрал накануне лидеров политических партий страны для обсуждения безопасности Европы и ситуации на Украине. Кроме того, он созвал вторую встречу лидеров ЕС, а также Канады в Париже, темой которой вновь обозначена выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США.

Премьер Польши ранее выступил с тремя призывами по конфликту на Украине.