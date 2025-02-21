Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Все изменилось»: политолог заявил о глобальной перезагрузке конфликта

Политолог Пинчук: началась глобальная перезагрузка мирового конфликта
close
Matt Dunham/AP

Смена власти в США и последовавшие за этим события привели к тому, что прежней борьбы с западными странами больше нет, но начался «совершенно новый конфликт», считает доктор политических наук, политический обозреватель Tsargrad.tv Андрей Пинчук. Коллективный Запад уже раскололся, и этот процесс, по его мнению, продолжится в отношении Европы.

«Можно ставить точку на предыдущей итерации и говорить о том, что происходит перезагрузка», — заявил Пинчук.

Он пояснил, что сейчас к Венгрии и Словакии, которые все это время стремились держаться обособленно, сейчас добавились Штаты, озабоченные своим суверенитетом. Евросоюз политолог назвал главным проектом «сплоченной группировки глобалистов», отметив, что до сих пор США были его донором, а не самостоятельной стороной. Сейчас, по мнению эксперта, эта ситуация меняется.

По словам политолога, в перспективе от ЕС может отколоться Польша, которая находится в жесткой конфронтации с европейскими бюрократами.

«А после того, как крупнейшая западная держава, то есть США, тоже встала на площадку суверенитета, происходит глобальная перезагрузка мирового конфликта. Мы, по сути, имеем новую глобальную геополитическую войну», — заявил политолог.

Сейчас это относительно «холодный» конфликт на глобальном пространстве, «горячий» на украинском, добавил он. В целом наблюдаемая ситуация говорит о стремлении все большего количества государств поставить во главу угла свой суверенитет и отказаться от глобалистской модели мира, считает Пинчук. Со странами, которые с этого пути не сходят — например, с Францией и Германией, вести переговоры бесполезно, заключил он.

Напомним, на фоне российско-американских переговоров президент Франции Эммануэль Макрон собрал накануне лидеров политических партий страны для обсуждения безопасности Европы и ситуации на Украине. Кроме того, он созвал вторую встречу лидеров ЕС, а также Канады в Париже, темой которой вновь обозначена выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США.

Премьер Польши ранее выступил с тремя призывами по конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами