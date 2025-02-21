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Премьер Польши выступил с тремя призывами по конфликту на Украине

Премьер Польши Туск назвал три варианта действий для ЕС по конфликту на Украине
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Gleb Garanich/Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск в социальной сети X потребовал от Европы начать действовать по конфликту на Украине. Он назвал три варианта возможных действий по украинскому кризису.

Туск призвал профинансировать европейскую помощь Украине «за счет замороженных активов России», «усилить воздушную охрану, защиту Балтии и границ Европейского союза с Россией», «быстро принять новые финансовые правила для финансирования безопасности и обороны Евросоюза».

«Сейчас!» — потребовал он.

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