Медведев: у России есть все, что нужно для победы

У России есть все необходимое для победы. Такое заявление сделал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений. Его цитирует РИА Новости.

«Весь мир выступил против нас. Во всяком случае, наши противники объединились, мы бы ничего не получили. Сейчас у нас есть для победы все, что необходимо», — заявил зампред Совбеза.

До этого Медведев поддержал президента США Дональда Трампа в критике украинского лидера Владимира Зеленского. Зампред Совбеза сказал, что Трамп прав на все 200%, называя Зеленского «диктатором без выборов». Медведев добавил, что если бы ему сказали всего три месяца назад, что это были слова президента США, то он бы «громко рассмеялся».

19 февраля глава Белого дома назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

29 января президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский является нелегитимным лидером, его срок полномочий закончился в мае прошлого года, а потому он не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Ранее Медведев назвал СВО народной войной.