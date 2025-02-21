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Медведев назвал СВО народной войной

Медведев: специальная военная операция на Украине является народной войной
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция (СВО) на Украине является народной войной. Об этом сообщает ТАСС.

«Специальная военная операция — это народная война, народная», — сказал Медведев на встрече с ветеранами боевых действий разных поколений.

В конце января замглавы Совета безопасности РФ заявил, что поддержка участников СВО представляет собой один из ключевых приоритетов государственной политики. До этого Медведев спрогнозировал затягивание переговорного процесса президентом Украины Владимиром Зеленским. Он добавил, что украинский лидер утратил свою легитимность в качестве главы государства.

8 февраля Медведев назвал российский документальный фильм «У края бездны» «хроникой будущей победы». Он отметил, что в картине представлена «непарадная война, совсем без пафоса».

Ранее Медведев заявил, что Европе придется по кусочкам собирать Украину.

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