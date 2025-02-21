Лавров назвал «вакханалией» позицию НАТО по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко осудил позицию генерального секретаря НАТО по украинскому конфликту, назвав ее «вакханалией». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, российская сторона располагает информацией, указывающей на то, что генсек НАТО Марк Рютте оказывает давление на президента Украины Владимира Зеленского, убеждая его не идти на переговоры до достижения определенных условий.

Накануне генсек НАТО заявил, что вопрос о членстве Украины в НАТО не будет частью соглашения по урегулированию продолжающегося конфликта, но эта проблема может обсуждаться в будущем.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе от вступления в НАТО.

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, главным условием для РФ в разрешении конфликта на Украине является достижение всех целей, поставленных перед началом СВО.

Ранее Лавров заявил, что помощь Украине достигла невероятных размеров.