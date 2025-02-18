В Кремле назвали главное условие разрешения украинского кризиса

Песков: для России главным в вопросе СВО является достижение своих целей

Главным условием для Российской Федерации в разрешении конфликте на Украине является достижение своих целей, поставленных перед началом специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нам главное — добиться своих целей. Конечно, мы предпочитаем мирные средства для достижения этих целей», — сказал представитель Кремля.

При этом он не стал перечислять, о каких целях идет речь.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходят переговоры представителей США и России по Украине. Мероприятие посвящено подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Российскую делегацию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Ушаков отметил, что Россия приехала на переговоры с серьезным подходом.

В июне прошлого года Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

Ранее сообщалось, что американская делегация проигнорировала вопросы журналистов об Украине на встрече с РФ.