Режим президента Украины Владимира Зеленского поглощает сотни и сотни миллиардов долларов, которые можно было бы вложить в развитие стран Африки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР.

«Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни млрд долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке», — сказал министр.

До этого на заседании Совета МИД стран G20 Лавров заявил, что помощь Украине, «выделяемая за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию», достигла «зашкаливающих масштабов».

Также Лавров отметил, что попытки западных государств украинизировать повестку G20 провалились, но это отнимает силы и нервы участников формата.

Ранее в Германии раскрыли сумму, потраченную на Украину.