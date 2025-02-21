Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил, что режим Зеленского поглощает сотни и сотни млрд долларов

Лавров: режим Зеленского поглощает сотни и сотни млрд долларов военной помощи
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Режим президента Украины Владимира Зеленского поглощает сотни и сотни миллиардов долларов, которые можно было бы вложить в развитие стран Африки. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР.

«Безусловно, вопиющим примером служит режим Зеленского, который поглощает, ну или поглощал, по крайней мере, сотни и сотни млрд долларов военной помощи, которые, конечно, могли бы быть потрачены на жизненно важные программы содействия развитию по всему миру, прежде всего в Африке», — сказал министр.

До этого на заседании Совета МИД стран G20 Лавров заявил, что помощь Украине, «выделяемая за счет кражи суверенных активов и сокращения международной помощи развитию», достигла «зашкаливающих масштабов».

Также Лавров отметил, что попытки западных государств украинизировать повестку G20 провалились, но это отнимает силы и нервы участников формата.

Ранее в Германии раскрыли сумму, потраченную на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами