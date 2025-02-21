В Германии раскрыли сумму, потраченную на Украину

Шмидт сообщил, что Германия потратила на помощь Украине €40 млрд

Германия потратила на помощь Украине €40 млрд. Об этом заявил глава Ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете El País.

Он подчеркнул, что Германия — это страна, которая оказала Украине наибольшую помощь.

«Мы потратили более €40 млрд», — сказал он.

Шмидт отметил, что даже для такой богатой страны, как ФРГ, привлечение таких денежных средств является «серьезным вызовом».

«В коалиции правительства не было консенсуса относительно возможности использования новых кредитов для поддержки Украины», — добавил он.

Также Шмидт заявил, что не нужно воспринимать буквально все, что говорит президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопрос о сближении между Вашингтоном и Москвой, министр призвал европейские страны действовать сообща. По его мнению, Европе нужно настаивать на том, чтобы сесть за стол переговоров.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.