Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии раскрыли сумму, потраченную на Украину

Шмидт сообщил, что Германия потратила на помощь Украине €40 млрд
close
Global Look Press

Германия потратила на помощь Украине €40 млрд. Об этом заявил глава Ведомства федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью испанской газете El País.

Он подчеркнул, что Германия — это страна, которая оказала Украине наибольшую помощь.

«Мы потратили более €40 млрд», — сказал он.

Шмидт отметил, что даже для такой богатой страны, как ФРГ, привлечение таких денежных средств является «серьезным вызовом».

«В коалиции правительства не было консенсуса относительно возможности использования новых кредитов для поддержки Украины», — добавил он.

Также Шмидт заявил, что не нужно воспринимать буквально все, что говорит президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопрос о сближении между Вашингтоном и Москвой, министр призвал европейские страны действовать сообща. По его мнению, Европе нужно настаивать на том, чтобы сесть за стол переговоров.

Ранее Путин пообещал рассказать друзьям из БРИКС об итогах переговоров РФ и США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами