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В Госдуме осудили возобновление США поставок оружия Украине

Шеремет назвал плохим стимулом к миру возобновление США поставок оружия Украине
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Возобновление поставок оружия Украине со стороны Соединенных Штатов является плохим стимулом для урегулирования вооруженного конфликта. Об этом РИА Новости заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Возобновление поставок оружия на Украину создает дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Россией и США», — заявил Шеремет.

Он добавил, что никакое летальное оружие, поставленное Западом для Украины, не даст Вооруженным силам Украины преимущества на поле боя.

До этого информационное агентство Reuters со ссылкой на несколько хорошо информированных источников сообщило, что Вашингтон возобновил приостановленные в последние дни поставки оружия Киеву.

Также 3 февраля сообщалось, что администрация Соединенных Штатов не знала точные объемы поставленных Украине вооружений, причем министерство обороны меняло определение того, что можно считать доставленным оружием.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.

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