Путин назвал самый простой способ оценить состояние окружающей среды

Развитие технологий для оценки окружающей среды чрезвычайно важно. Однако порой лучше любых устройств срабатывает нос, особенно рядом со свалками, пошутил президент России Владимир Путин на сессии Форума будущих технологий, пишет ТАСС.

«Вы знаете, это очень важно, особенно если все благополучно. Но у нас иногда самый простой прибор — это нос. Когда люди выходят недалеко от свалок, действительно, уже сенсоров не хватает — такой запах идет от этих свалок, что и так все ясно», — пошутил глава государства, услышав о новейших сенсорах для оценки окружающей среды.

Далее Путин заявил, что сфера применения этих устройств очень большая и назвал разработку чрезвычайно важной. Также президент выразил надежду на дальнейшее развитие этого направления.

До этого Путин призвал чиновников не прикрываться сложностями при решении проблем экологии. Глава государства заявил, что правительству России в первую очередь надо смотреть на свои обязательства перед страной и призвал проанализировать то, что происходит сейчас в сфере экологии. По словам российского лидера, решение экологических вопросов напрямую влияет на жизнь людей.

Ранее Путин высказался о советском наследии химической промышленности.