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Путин заявил о важности добычи лития в России

Путин: Россия должна самостоятельно добывать литий

Россия могла бы еще 10–15 лет назад самостоятельно добывать литий, однако до сих пор не делает этого. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Форуме будущих технологий, пишет РИА Новости.

«Литий до сих пор не добываем. А как без него развиваться? Это же очевидно для специалистов. А можем это делать. И могли бы делать еще 10 лет, 15 лет назад», — сказал глава государства.

13 февраля глава Роснедр Олег Казанов заявил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в России составляют 28,5 млн тонн. По его словам, это можно сравнить с двумя тысячами тонн годовой потребности страны.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что основные запасы лития и титана в Донбассе и Днепропетровске находятся на территории, которая уже под контролем России. По его словам, о начале разработок на месторождениях пока рано говорить, сначала необходимо провести разминирование местности.

Ранее в Минпромторге заявили, что спрос на литий в России оказался переоценен.

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