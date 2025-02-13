В Роснедрах заявили, что в РФ добывают больше редкоземельных металлов, чем нужно экономике

Глава Роснедр Олег Казанов в ходе круглого стола «Добыча и переработка редкоземельных металлов: проблема и пути решения» в Совете Федерации заявил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в России составляют 28,5 млн тонн. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши разведанные запасы, подготовленные к добыче, — 28,5 млн тонн. Это можно сравнить с двумя тысячами примерно тонн годовой потребности Российской Федерации», — поделился Казанов.

Он добавил, что на Ловозерском месторождении Мурманской области запасы этого вида сырья составляют 7 млн тонн, на Томторском месторождении в Якутии — 4 млн тонн.

Редкоземельные металлы представляют собой набор из 17 элементов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях. Кроме того, редкоземельные металлы используются производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.

До этого газета The New York Times писала, что американская энергетическая компания TechMet и представители американского правительства начали обсуждать совместные проекты по добыче редкоземельных металлов с украинскими властями в конце 2023 года.

Ранее в Раде призвали провести ревизию и национализацию месторождений полезных ископаемых.