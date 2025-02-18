В Минпромторге заявили, что спрос на литий в России оказался переоценен

Прогнозируемый спрос на литий в России к 2028 году может оказаться ниже целевого уровня в 10 тысяч тонн. Об этом заявил заместитель главы департамента металлургии и материалов Минпромторга Константин Федоров, передает РБК.

«Сейчас у нас спрос около 1 тысячи тонн. Флагманский проект «Норникеля» и «Росатома» по производству активных катодных материалов с использованием лития, возможно, будет скорректирован — спрос с 2028 года кратно меньше», — сказал замглавы департамента.

Федоров добавил, что представители бизнеса планируют снизить изготовление активных катодных материалов. По его словам, решение принято на фоне прогнозного снижения производства электромобилей. В связи с этим Минпромторг будет ориентироваться на новые данные при корректировке стратегии развития металлургического комплекса, рассчитанной до 2030 года, отметил замглавы департамента.

13 февраля глава Роснедр Олег Казанов заявил, что разведанные запасы редкоземельных металлов в России составляют 28,5 млн тонн. По его словам, это можно сравнить с 2 тысячами тонн годовой потребности страны.

Ранее Пушилин заявил, что основные запасы лития и титана Донбасса являются достоянием России.