Келин: в Британии поняли ошибочность тактики по поддержке Украины, но не все

В Британии понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире «России 1».

«Понимание того, что выбранная тактика не срабатывает, приходит, но далеко не всем», — сказал он.

Он добавил, что если правительство Британии свернет в сторону от плана поддержки Украины, то это будет означать признание своей ошибки.

Посол отметил, что Лондон экономит на социальных проектах ради помощи Украине.

Недавно телеканал Sky News сообщил о планах британского правительства провести в Лондоне встречу лидеров европейских стран. Главной темой станет обсуждение возможностей мирного урегулирования конфликта на Украине.

19 февраля глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. По его словам, подобное решение возможно только после заключения мирного договора между Москвой и Киевом.

Ранее в Британии нашли альтернативу отправке миротворцев на Украину.