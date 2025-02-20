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Британское правительство планирует провести встречу по Украине в Лондоне

Sky News: Британия планирует организовать мирный саммит по Украине
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Из личного архива Кати С.

Стало известно о планах британского правительства провести в Лондоне встречу лидеров европейских стран. Главной темой станет обсуждение возможностей мирного урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на источники.

По данным телеканала, дата проведения этого саммита пока не определена. Уточняется, что, скорее всего, он состоится после встречи британского премьер-министра Кира Стармера с американским президентом Дональдом Трампом, которая планируется в ближайшие дни.

До этого 17 февраля по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже прошел саммит Евросоюза по вопросам безопасности. Участие в нем приняли лидеры восьми европейских стран, а также представители институтов ЕС и НАТО. Среди прочего на саммите обсуждался вопрос об отправке европейских военных на Украину для участия в возможной миротворческой миссии. Однако позиции участников встречи по этому вопросу не сошлись, поэтому она завершилась без какого-либо совместного заявления.

Ранее в Италии высказались о миротворческой миссии на Украине.

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