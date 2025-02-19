В Бельгии допустили отправку военных на Украину

Глава минобороны Бельгии Тео Франкен допустил отправку военных страны на Украину при соблюдении определенных условий. Его слова приводит Financial Times.

«Министр обороны Бельгии... заявил, что открыт для отправки своих войск на Украину — при определенных условиях», — пишет издание.

Отправка войск для поддержания порядка в регионе возможна только после заключения мирного договора между Россией и Украиной.

Как отметил Франкен, Бельгия не сможет предоставить тысячи солдат, однако Брюссель всегда помогает своим союзникам.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Великобритания, Франция, Германия и Польша могут оказаться среди тех стран, которые при логистической поддержке США могут отправить своих миротворцев на Украину. Кроме того, в январе украинский лидер Владимир Зеленский настаивал на размещении американских войск на Украине как возможной гарантии безопасности для Киева.

В свою очередь в Польше высказались против отправки своих войск на Украину.

Ранее Пушков высмеял планы Макрона по отправке войск на Украину.