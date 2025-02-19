В Британии нашли альтернативу отправке миротворцев на Украину

Великобритания может начать патрулировать небо над Украиной вместо отправки туда миротворцев после урегулирования конфликта. Об этом пишет The Times.

Для этих целей на Украину может быть направлено два британских истребителя Typhoon.

До этого парламент Нидерландов одобрил возможное развертывание миротворческого контингента на Украине. Глава МИД Швеции заявил, что Стокгольм не исключает отправку миротворцев на Украину.

Также положительное отношение к отправке войск на Украину выразил президент США Дональд Трамп, отметив, что для США это «далеко».

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил Трампа в Москву.

После беседы с Путиным Трамп позвонил Владимиру Зеленскому. Разговор с украинским президентом, по словам Трампа, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира.

Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее в политике стран ЕС по Украине заметили сдвиг после прихода Трампа.