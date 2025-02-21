Президент Украины Владимир Зеленский — монстр, которого создали США. Об этом заявил порталу Axios американский чиновник, имя которого не уточняется.

«‎Мы создали монстра в лице Зеленского», — сказал источник портала.

Вместе с тем чиновник отметил, что европейские сторонники президента США Дональда Трампа дают Зеленскому плохие советы, хотя не собираются отправлять на Украину войска.

21 февраля сообщалось, что президент Украины настолько сильно разозлил Трампа во время переговоров Вашингтона с Москвой, что глава Белого дома был на грани того, чтобы прекратить военную помощь Украине.

По информации источников Axios, Зеленский разгневал американского президента тем, что отказался от варианта сделки по украинским ресурсам, подверг критике встречу представителей России и Соединенных Штатов в Эр-Рияде и обвинил Трампа в том, что он находится под влиянием дезинформации.

До этого президент России Владимир Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге заявил, что его американского коллегу Трампа «затаскали по судам» из-за ложных обвинений о вмешательстве России в выборы президента США в его первый срок.

Также Путин шуткой отреагировал на оговорку журналиста о его встрече с американским коллегой Дональдом Трампом.

Ранее в Кремле высказались о возможном участии Мединского в переговорах по Украине.