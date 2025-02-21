Начальника Национального центра управления обороной повысили в звании

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника начальнику Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Станиславу Гаджимагомедову. Соответствующий указ размещен на портале нормативно-правовых актов.

«Присвоить воинское звание генерал-полковника Гаджимагомедову Станиславу Исрапиловичу», — говорится в документе.

Также глава российского государства присвоил звание генерал-полковника командующему группировкой войск «Восток» Андрею Иванаеву.

Кроме того, Путин присвоил командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку звание адмирала.

В январе Владимир Путин присвоил 433-му мотострелковому полку почетное наименование «Гвардейский». Такое наименование было присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества».

Ранее Путин присвоил звание Героя РФ вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб в Курской области.