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Путин присвоил звание Героя России погибшему вице-губернатору Приморья

Вице-губернатору Приморья Ефремову посмертно присвоено звание Героя России
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя РФ вице-губернатору Приморского края Сергею Ефремову, который погиб в Курской области. Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Ефремову Сергею Викторовичу <...> (посмертно)», — говорится в документе.

2 февраля губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что его заместитель погиб, возвращаясь с боевого задания в Курской области.

Ефремов был первым командиром приморского добровольческого батальона «Тигр». В феврале 2024 года Ефремова, который занимал пост руководителя краевого отделения ДОСААФ, назначили вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику. Он был удостоен званий «Герой Приморья» с формулировкой «За заслуги перед государством, связанные с совершением героического подвига в ходе проведения спецоперации» и «Герой ДНР».

Ранее Путин присвоил семи российским городам звание «Города трудовой доблести».

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