В Кремле не считают, что новая администрация Соединенных Штатов во главе с Дональдом Трампом заняла «пророссийскую и антиукраинскую» позицию. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, это неправильное ощущение», — сказал он.

Также Песков подчеркнул, что в Кремле не планируют проведения каких-либо особых встреч или мероприятий на годовщину начала специальной военной операции, а также считают преждевременным подведение итогов СВО.

В июне прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий Донецкой и Луганской народной республик, и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

20 февраля 2025 года издание Associated Press заявило, что российский президент как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей СВО.

Ранее Зеленский намекнул, что не покинет пост президента, пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.