В Кремле заявили, что подводить итоги СВО пока преждевременно

В Кремле не планируют проведения каких-либо особых встреч или мероприятий на годовщину начала СВО, а также считают преждевременным подведение итогов спецоперации. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Какие-то спецформаты (на годовщину начала СВО) не предусмотрены. А итоги подводить рано, специальная военная операция продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства, должны быть достигнуты», — сказал представитель Кремля.

В июне прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров и прекращения огня Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. От Киева также потребовали официально объявить об отказе вступать в НАТО.

20 февраля 2025 года издание Associated Press заявило, что Путин как никогда близок к недопущению членства Украины в НАТО, что было заявлено одной из целей СВО.

Ранее сообщалось, что США отказались называть Россию «агрессором» в заявлении G7.