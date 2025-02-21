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Еще один американский политик сделал жест, похожий на нацистское приветствие

Бывший советник Трампа использовал жест, похожий на нацистское приветствие
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Кадр из трансляции

Политический стратег, бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Бэннон использовал жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Данный жест он использовал во время выступления на консервативном форуме CPAC в Нэшионал-Харбере, штат Мэриленд.

«Единственный вариант их победы — если мы отступим. Но мы не отступим, мы не сдадимся, мы не уйдем. Сражаться, сражаться, сражаться», — сказал он.

После инаугурации президента США Дональда Трампа Маск дважды показал жест, неотличимый от нацистского приветствия. Эта новость тут же разлетелась по соцсетям и вызвала реакцию со стороны пользователей. Маск все обвинения отверг, заявив, что «грязные трюки» идут от демократов. Жест также можно принять за «римское приветствие» или «Салют Беллами».

После этого жест повторил священник Кэлвин Робинсон, позже его выгнали из церкви.

Ранее в Госдуме высказались о вскинутой руке Илона Маска.

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