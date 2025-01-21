«Обвиняют каждого, что он Гитлер»: Маск попал в скандал из-за «нацистского приветствия»

Миллиардер Илон Маск во время выступления на вашингтонском стадионе Capital One Arena в честь инаугурации президента США Дональда Трампа правой рукой прикоснулся к сердцу, а затем вскинул конечность. Такой жест напоминает нацистское приветствие, оно запрещено в нескольких странах, в том числе в России. CNN и Fox News решили вырезать этот момент из видео с инаугурацией. При этом до 1942 года в США использовали подобное движение во время клятвы на верность флагу.
На кадрах Маск кажется взволнованным от перспектив высадки американцев на Марс. Сначала он ударил себя в грудь и сделал угловатое движение правой рукой в сторону неба, заявив, что чувствует это в своем «сердце», а затем развернулся и повторил жест в сторону американского флага, висящего над сценой.
«Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. Благодаря вам. У нас будут безопасные города, наконец, безопасные города, защищенные границы, разумные расходы, основные вещи», — сказал Маск, добавив, что победа Трампа на американских выборах не была рядовым событием.
Ведущая CNN Эрин Бернетт сразу отметила, что Маск «вышел с этим странным салютом». Ее коллега Кейси Хант добавила, что этот жест «вызывает воспоминания о вещах, которые мы видели в истории», а «не то, что вы обычно видите на американских митингах». Многие пользователи соцсетей также решили, что жест все же больше напоминает нацистское приветствие.
Через несколько часов Маск ответил на критику в соцсети X:
«Честно говоря, им [демократам] нужны грязные трюки получше. Тактика обвинять каждого в том, что он Гитлер, уже поднадоела».
Миллиардер также прикрепил свое сообщение от 2022 года, в котором говорил, что больше не считает себя демократом, поэтому ожидает от партии неких «грязных трюков».
Евреи на защите Маска
Telegram-канал Baza предположил, что Маск исполнил «Салют Беллами» — ритуал произнесения клятвы верности флагу США, при котором нужно поднять правую руку в груди, а затем резко вскинуть ее вверх к флагу. Жест крайне похож на зигование, но им не является. Также Маск мог выполнить «римское приветствие» — этим жестом солдаты Древнего Рима приветствовали своих командиров в знак уважения и преданности.
«Илон Маск был взволнован и протянул руку толпе. Каждый левак попытается охарактеризовать это как нацистское приветствие», — написал один из пользователей X, отстаивая предпринимателя. Его поклонники добавили, что Маск — друг евреев, который страдает синдромом Аспергера.
Антидиффамационная лига (ADL) — американская организация, которая борется с антисемитизмом, — также встала на защиту Маска. В X они объяснили, что нацистский жест подразумевает поднятие вытянутой правой руки ладонью вниз и определенным скандированием, чего не было в действиях миллиардера. По их словам, Маск «в порыве энтузиазма сделал неловкий жест»:
«В этот момент все стороны должны проявить друг к другу немного снисходительности, возможно, даже вспомнить о презумпции невиновности и перевести дух. Это новое начало. Давайте надеяться на исцеление и стремиться к единству в предстоящие месяцы и годы».
Разочарование в Маске
Не так давно Маск открыто поддержал крайне правую партию «Альтернатива для Германии», чье молодежное крыло было названо немецкими спецслужбами «экстремистским». Это в совокупности с его действиями на инаугурации Трампа вызвало негативную реакцию общественности.
Вице-премьер Испании Йоланда Диас решила перестать использовать свой аккаунт в X после действий Маска. По ее словам, к такому решению она шла несколько месяцев, так как миллиардер превратил платформу в «пропагандистскую машину».
Исполнительный директор фонда Blue Card (поддерживает людей, переживших Холокост) Маша Перл заявила, что Маск уже был замешан в антисемитских инцидентах, поэтому жест — «несомненно символ ненависти, насилия, геноцида». Она выразила обеспокоенность действиями бизнесмена.