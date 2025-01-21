«Обвиняют каждого, что он Гитлер»: Маск попал в скандал из-за «нацистского приветствия»

Миллиардер Илон Маск во время речи в честь инаугурации Дональда Трампа вскинул правую руку. Его жест чем-то напомнил нацистское приветствие, из-за чего многие политики и журналисты осудили предпринимателя. Однако за него вступилась организация по борьбе с антисемитизмом, призвавшая проявить снисходительность. Маск все обвинения отверг, заявив, что «грязные трюки» идут от демократов. Жест также можно принять за «римское приветствие» или «Салют Беллами».

Миллиардер Илон Маск во время выступления на вашингтонском стадионе Capital One Arena в честь инаугурации президента США Дональда Трампа правой рукой прикоснулся к сердцу, а затем вскинул конечность. Такой жест напоминает нацистское приветствие, оно запрещено в нескольких странах, в том числе в России. CNN и Fox News решили вырезать этот момент из видео с инаугурацией. При этом до 1942 года в США использовали подобное движение во время клятвы на верность флагу.

На кадрах Маск кажется взволнованным от перспектив высадки американцев на Марс. Сначала он ударил себя в грудь и сделал угловатое движение правой рукой в ​​сторону неба, заявив, что чувствует это в своем «сердце», а затем развернулся и повторил жест в сторону американского флага, висящего над сценой.

«Мое сердце с вами. Благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. Благодаря вам. У нас будут безопасные города, наконец, безопасные города, защищенные границы, разумные расходы, основные вещи», — сказал Маск, добавив, что победа Трампа на американских выборах не была рядовым событием.

Ведущая CNN Эрин Бернетт сразу отметила, что Маск «вышел с этим странным салютом». Ее коллега Кейси Хант добавила, что этот жест «вызывает воспоминания о вещах, которые мы видели в истории», а «не то, что вы обычно видите на американских митингах». Многие пользователи соцсетей также решили, что жест все же больше напоминает нацистское приветствие.

Через несколько часов Маск ответил на критику в соцсети X:

«Честно говоря, им [демократам] нужны грязные трюки получше. Тактика обвинять каждого в том, что он Гитлер, уже поднадоела».

Миллиардер также прикрепил свое сообщение от 2022 года, в котором говорил, что больше не считает себя демократом, поэтому ожидает от партии неких «грязных трюков».

Евреи на защите Маска

Telegram-канал Baza предположил, что Маск исполнил «Салют Беллами» — ритуал произнесения клятвы верности флагу США, при котором нужно поднять правую руку в груди, а затем резко вскинуть ее вверх к флагу. Жест крайне похож на зигование, но им не является. Также Маск мог выполнить «римское приветствие» — этим жестом солдаты Древнего Рима приветствовали своих командиров в знак уважения и преданности.

«Илон Маск был взволнован и протянул руку толпе. Каждый левак попытается охарактеризовать это как нацистское приветствие», — написал один из пользователей X, отстаивая предпринимателя. Его поклонники добавили, что Маск — друг евреев, который страдает синдромом Аспергера.

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Антидиффамационная лига (ADL) — американская организация, которая борется с антисемитизмом, — также встала на защиту Маска. В X они объяснили, что нацистский жест подразумевает поднятие вытянутой правой руки ладонью вниз и определенным скандированием, чего не было в действиях миллиардера. По их словам, Маск «в порыве энтузиазма сделал неловкий жест»:

«В этот момент все стороны должны проявить друг к другу немного снисходительности, возможно, даже вспомнить о презумпции невиновности и перевести дух. Это новое начало. Давайте надеяться на исцеление и стремиться к единству в предстоящие месяцы и годы».

Разочарование в Маске

Не так давно Маск открыто поддержал крайне правую партию «Альтернатива для Германии», чье молодежное крыло было названо немецкими спецслужбами «экстремистским». Это в совокупности с его действиями на инаугурации Трампа вызвало негативную реакцию общественности.

Вице-премьер Испании Йоланда Диас решила перестать использовать свой аккаунт в X после действий Маска. По ее словам, к такому решению она шла несколько месяцев, так как миллиардер превратил платформу в «пропагандистскую машину».

Исполнительный директор фонда Blue Card (поддерживает людей, переживших Холокост) Маша Перл заявила, что Маск уже был замешан в антисемитских инцидентах, поэтому жест — «несомненно символ ненависти, насилия, геноцида». Она выразила обеспокоенность действиями бизнесмена.