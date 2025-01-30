Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Священника выгнали из церкви за пародию на жест Маска

Церковь лишила лицензии священника Робинсона за пародию на жест Маска
close
«Настоящий Лентач»/VK

Англиканского священника Кэлвина Робинсона, который повторил за американским бизнесменом Илоном Маском схожий с нацистским приветствием жест во время публичного выступления в Вашингтоне, лишили лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Церкви Англии на своем сайте.

Лишение лицензии в англиканской церкви означает, что епископ приостанавливает действие лицензии на проповедь и отправление таинств у дьякона или священника, в результате чего они больше не могут законно выполнять свои служительские функции в этой епархии.

«Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы считаем, что те, кто повторяет нацистское приветствие, даже в качестве шутки или попытки потроллить своих оппонентов, принижают ужас холокоста и умаляют жертву тех, кто боролся с его виновниками», — говорится в заявлении англиканской церкви.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные действия крайне вредны, сеют рознь и противоречат принципам христианского милосердия.

После инаугурации президента США Дональда Трампа Маск дважды показал жест, неотличимый от нацистского приветствия. Эта новость тут же разлетелась по соцсетям и вызвала реакцию со стороны пользователей. Маск все обвинения отверг, заявив, что «грязные трюки» идут от демократов. Жест также можно принять за «римское приветствие» или «Салют Беллами».

Ранее в Госдуме призвали Маска контролировать себя после «нацистского приветствия».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами