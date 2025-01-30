Священника выгнали из церкви за пародию на жест Маска

Англиканского священника Кэлвина Робинсона, который повторил за американским бизнесменом Илоном Маском схожий с нацистским приветствием жест во время публичного выступления в Вашингтоне, лишили лицензии. Об этом сообщила пресс-служба Церкви Англии на своем сайте.

Лишение лицензии в англиканской церкви означает, что епископ приостанавливает действие лицензии на проповедь и отправление таинств у дьякона или священника, в результате чего они больше не могут законно выполнять свои служительские функции в этой епархии.

«Мы осуждаем нацистскую идеологию и антисемитизм во всех его формах. И мы считаем, что те, кто повторяет нацистское приветствие, даже в качестве шутки или попытки потроллить своих оппонентов, принижают ужас холокоста и умаляют жертву тех, кто боролся с его виновниками», — говорится в заявлении англиканской церкви.

В пресс-службе подчеркнули, что подобные действия крайне вредны, сеют рознь и противоречат принципам христианского милосердия.

После инаугурации президента США Дональда Трампа Маск дважды показал жест, неотличимый от нацистского приветствия. Эта новость тут же разлетелась по соцсетям и вызвала реакцию со стороны пользователей. Маск все обвинения отверг, заявив, что «грязные трюки» идут от демократов. Жест также можно принять за «римское приветствие» или «Салют Беллами».

Ранее в Госдуме призвали Маска контролировать себя после «нацистского приветствия».