В Госдуме высказались о вскинутой руке Илона Маска

Американский миллиардер Илон Маск в силу воспитания, возраста и образования не знает, что его жест был похож на немецкое нацистское приветствие. Такое мнение в разговоре с News.ru высказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Вассерман уверен, что Маск не мог намеренно вскинуть руку, отсылаясь к приветствию нацистов.

«Более того, я даже в силу его образования, возраста, воспитания не уверен, что он вообще знает о немецком значении этого жеста», — сказал он.

20 января по сети разошлось видео, на котором Маск поприветствовал Трампа «нацистским жестом» после инаугурации. Бизнесмен ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали, сложив пальцы вместе и повернув ладонь вниз. После этого предприниматель развернулся к сцене и повторил жест.

Позже депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что не стоит искать подоплеку в жесте Илона Маска, поскольку тот никогда не придерживался нацистской или фашистской идеологии.

Ранее в США раскритиковали Маска за неоднозначный жест на инаугурации Трампа.