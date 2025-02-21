В Балтийском море произошел разрыв кабеля, соединяющего Финляндию и Германию

В Балтийском море у берегов острова Готланд получил повреждения подводный кабель, который соединяет Финляндию и ФРГ. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на данные береговой охраны.

«Предполагаемый разрыв кабеля... произошел в шведской экономической зоне у берегов острова Готланд: это кабель, проложенный между Финляндией и Германией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Швеции и береговая охрана уже ведут предварительное расследование, а на место происшествия направили служебный корабль.

В Балтийском море было зафиксировано уже несколько инцидентов с кабелями. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, который проложен по дну моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

В свою очередь, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Кроме того, 8 февраля был поврежден кабель «Ростелекома» в акватории Балтийского моря. В компании заявили, что кабель был поврежден из-за внешнего воздействия.

Ранее сообщалось, что в Канаде вновь был поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий острова с материком.