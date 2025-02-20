В Канаде вновь поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий острова с материком

Подводный оптоволоконный кабель, соединяющий канадские острова с материковой территорией страны, опять повредили. Об этом сообщил канадский телеканал CBC.

«Признаки указывают на то, что кабель мог быть перерезан, возможно, с помощью угловой шлифовальной машины. Это сделать непросто, ведь кабель обшит сталью, и требуется значительное усилие, чтобы его деформировать», — прокомментировал директор по сетям компании Bell (оператора кабеля. — прим. ред.) Дэвид Джойс.

По словам руководства фирмы, кабель впредь закопают в морское дно и используют спутник для дополнительного мониторинга обстановки вокруг него во избежание подобных ситуаций. До этого 140-километровый кабель повредили в декабре 2023 года. Однако тогда причину установить не удалось.

В ноябре прошлого года подводный телекоммуникационный кабель литовского оператора Telia, проложенный между Литвой и Швецией, был оборван. Директор по технологиям компании Андрюс Шемешкявичюс заявил, что Telia передает интернет-соединение в Литву по трем кабелям, теперь из-за случившегося скорость интернета в балтийской республике снизилась на треть. Как отметил Шемешкявичюс, связь была восстановлена в обход неисправности. По его словам, поврежденный кабель является достаточно старым, с ним уже было несколько аварий. Случаев диверсий выявлено не было.

Ранее в 21 регионе РФ снизилась скорость интернета из-за повреждения кабеля в Татарстане.