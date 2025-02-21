Макрон рассказал о своем послании Трампу о Путине

Макрон сообщил, что призовет Трампа не быть слабым с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в США намерен сказать американскому лидеру Дональду Трампу о том, чтобы он «не был слабым» в беседах с президентом России Владимиром Путиным. Слова Макрона приводит France 24.

«Я собираюсь сказать ему: «Вы не можете быть слабым с президентом Путиным», — приводит его слова телеканал.

По словам Макрона, Париж на данный момент не планирует отправлять войска на Украину, однако Франция готова предоставить гарантии безопасности этой стране.

Сообщалось, что Макрон в конце февраля отправится в Вашингтон для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение Франции взять на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе, о чем заявил лидер республики Эммануэль Макрон. Она подчеркнула, что сегодня «призрак наполеонизма бродит по Европе».

Ранее во Франции не нашли логики в словах Трампа о Зеленском.