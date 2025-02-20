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Захарова оценила намерение Макрона взять ответственность за безопасность в Европе

Захарова высмеяла намерение Макрона взять ответственность за безопасность Европы
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение Франции взять на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе, о чем заявил лидер республики Эммануэль Макрон. Публикация появилась в ее Telegram-канале.

«А как быть с тем, что неделю назад Зеленский заявил: «Я лидер любых переговоров»? Все эти годы он утверждал, что защищает Европу. И никто его в ЕС не поправил, наоборот денег давали на обеспечение собственной безопасности. Вот и думай теперь, кто главнее: «гарант Макрон» или «лидер любых переговоров Зеленский», — написала Захарова.

Она подчеркнула, что сегодня «призрак наполеонизма бродит по Европе».

До этого Макрон провел вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже. Тема обсуждения была прежней — выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США. В этот раз, в отличие от первой встречи, также будут приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.

При этом в прошлый раз, на первой встрече, как писала газета Le Monde, Чехия, Румыния и Словения были недовольны тем, что их не пригласили на экстренный саммит европейских лидеров в Париже.

Ранее во Франции не нашли логики в словах президента США о Зеленском.

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