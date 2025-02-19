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Во Франции не нашли логики в словах Трампа о Зеленском

Спикер правительства Прима: Франция не нашла логики в словах Трампа о Зеленском
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Kevin Lamarque/Reuters

Пресс-секретарь правительства Франции Софи Прима заявила, что Париж не понимает логики высказываний президента США Дональда Трампа относительно Владимира Зеленского и положения Украины. Ее слова приводит Reuters.

«Мы не очень хорошо понимаем логику», — заявила Прима.

Она также посетовала, что за последние несколько дней Трамп сделал ряд комментариев по поводу Украины, не посоветовавшись со своими европейскими союзниками.

До этого Дональд Трамп заявил, что Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения президента Украины Владимира Зеленского упал до 4%.

В ответ на это бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что данное заявление президента США Дональда Трампа не претендует на историческую точность. Он считает, что рейтинг Зеленского такой же, как и у Трампа.

Ранее Зеленский предупредил, что «поменять его не получится».

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