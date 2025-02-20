Аддад: Макрон отправится в Вашингтон для встречи с Трампом на будущей неделе

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе отправится в Вашингтон для встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Его слова передает РИА Новости.

«Да, он (Макрон. — «Газета.Ru») отправится в Вашингтон на будущей неделе», — сказал Аддад.

Он пояснил, что Париж разделяет идею продолжения диалога с президентом США, чтобы интересы европейцев были учтены.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла намерение Франции взять на себя полную ответственность за мир и безопасность в Европе, о чем заявил лидер республики Эммануэль Макрон. Она подчеркнула, что сегодня «призрак наполеонизма бродит по Европе».

18 февраля Макрон провел вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже. Темой обсуждения стала выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США.

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