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У Трампа нет кандидата-фаворита по выборам на Украине

NYP: в Белом доме месяцами говорят о выборах на Украине и уходе Зеленского
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Samuel Corum - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Белом доме в течение нескольких месяцев идут дискуссии о необходимости проведения президентских выборов на Украине, там считают, что пришло время для «нового руководства» в стране, однако у президента США Дональда Трампа нет явного фаворита в будущей президентской гонке на Украине. Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на источники.

«Еще несколько месяцев назад я слышал (в Белом доме. – прим. ред.), что пришло время для выборов и нового руководства», — приводит издание слова неназванного источника.

Источники NYP также отметили, что в окружении Трампа царит негативное отношение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Кроме того, как сообщили источники американской газеты, у Трампа нет очевидного фаворита в президентской гонке на Украине, которого он бы предпочел поддержать.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Ранее Маск потребовал от Зеленского доказать, что он не диктатор.

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