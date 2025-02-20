Маск: Зеленский должен провести выборы, чтобы доказать, что он не диктатор

Украинский лидер Владимир Зеленский должен провести выборы на Украине, чтобы доказать, что он не диктатор. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель, глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск.

«Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю народа, либо он диктатор», — отметил он.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Ранее Трамп сделал заявление о точности данных о популярности Зеленского.