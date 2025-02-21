В США посоветовали Зеленскому покинуть Украину

У президента Украины Владимира Зеленского осталось мало друзей на Западе, если таковые вообще имеются. В окружении президента США Дональда Трампа считают, что Зеленскому стоит немедленно покинуть Украину, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.

В публикации отмечается, что напряженные отношения между двумя лидерами переросли в открытую враждебность после того, как Зеленский отклонил предложение США о передаче более 50% редкоземельных металлов своей страны в качестве компенсации за военную помощь.

«В лучшем случае он (Зеленский. — «Газета.Ru») немедленно уедет во Францию», — сказал источник, близкий к Трампу.

19 февраля президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Президент РФ Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Трамп сделал заявление о точности данных о популярности Зеленского.