Трамп сделал заявление о точности данных о популярности Зеленского

Президент США Дональд Трамп отверг утверждения официального Киева о том, что приведенная им ранее информация о низком уровне популярности президента Украины Владимира Зеленского в республике неточна. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что Зеленский отказывается проводить выборы. Президент США утверждает, что украинский лидер занимает низкие позиции в реальных опросах среди населения.

Трамп выразил сомнение в том, что можно быть популярным, когда каждый город в республике находится в руинах.

Президент США также вновь заявил, что Зеленскому удалось лишь обвести вокруг пальца 46-го президента США Джо Байдена.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, украинский политик втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Американский лидер добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

Ранее в США заявили, что Трамп перешел на сторону Путина.