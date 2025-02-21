Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше думают, что Трамп планирует избавиться от Зеленского

Do Rzeczy: Трамп собирается избавиться от Зеленского через выборы на Украине
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается избавиться от Владимира Зеленского через проведение президентских выборов на Украине. Так предполагает польское издание Do Rzeczy.

«Включив в повестку переговоров тему выборов на Украине, Трамп выступает за слив Зеленского и всей мафиозной олигархии, которая сегодня управляет Украиной», — пишет издание.

Через организацию выборов, на которых Владимир Зеленский имеет крайне низкий шанс на переизбрание из-за скромного рейтинга, Вашингтон собирается поставить в Киеве новую власть с более близкой позицией, как считает издание. Также это будет важным сигналом президенту России Владимиру Путину.

До этого помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Владимиру Зеленскому стоит вернуться к переговорам о сделке по полезным ископаемым в качестве компенсации США.

Также Уолтц отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями Зеленского, поскольку украинский лидер предпочел использовать вызывающую риторику в адрес Вашингтона вместо того, чтобы конструктивно работать над сделкой по ресурсам.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами