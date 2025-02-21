Do Rzeczy: Трамп собирается избавиться от Зеленского через выборы на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается избавиться от Владимира Зеленского через проведение президентских выборов на Украине. Так предполагает польское издание Do Rzeczy.

«Включив в повестку переговоров тему выборов на Украине, Трамп выступает за слив Зеленского и всей мафиозной олигархии, которая сегодня управляет Украиной», — пишет издание.

Через организацию выборов, на которых Владимир Зеленский имеет крайне низкий шанс на переизбрание из-за скромного рейтинга, Вашингтон собирается поставить в Киеве новую власть с более близкой позицией, как считает издание. Также это будет важным сигналом президенту России Владимиру Путину.

До этого помощник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Владимиру Зеленскому стоит вернуться к переговорам о сделке по полезным ископаемым в качестве компенсации США.

Также Уолтц отметил, что президент США Дональд Трамп разочарован действиями Зеленского, поскольку украинский лидер предпочел использовать вызывающую риторику в адрес Вашингтона вместо того, чтобы конструктивно работать над сделкой по ресурсам.

Ранее в Белом доме рассказали, зачем США редкоземельные металлы с Украины.