Глава МИД Индии заявил, что обсудил с Лавровым события вокруг Украины

Глава МИД Индии Джайшанкар сообщил, что обсудил с Лавровым Украину

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым последние события вокруг Украины. Об этом он сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Обсудили последние события, касающиеся конфликта на Украине, включая встречу в Эр-Рияде», — отметил он.

Кроме того, стороны рассмотрели «дальнейший прогресс двустороннего сотрудничества между Индией и Россией».

Встреча политиков прошла в Йоханнесбурге на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20).

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялись переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

На следующий день президент России Владимир Путин сообщил, что целью встречи представителей России и США в Эр-Рияде было повышение доверия между двумя государствами. Без высокого уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис, подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что атмосфера на переговорах между РФ и США была доброжелательной.