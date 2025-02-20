Лавров встретился с главой МИД Индии на СМИД G20

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром на полях Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что министры обменялись приветственными словами и продолжили переговоры без прессы.

Мероприятие проходит в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля. Оно открылось приветственным словом главы ЮАР Сирила Рамафосы. Гостей у входа встретили колоритными национальными танцами под бой барабанов.

Сообщается, что место Лаврова за столом «двадцатки» находится между главами МИД Турции и Республики Корея. Планируется, что министр иностранных дел России проведет ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В частности, Лавров уже провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. Стороны обменялись мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с США. Также Лавров и Ван И договорились провести переговоры в Москве.

Ранее Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии на СМИД G20.