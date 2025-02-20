Лавров обменялся рукопожатием с главой МИД Норвегии на СМИД G20

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров обменялся рукопожатием с норвежским коллегой Эспеном Бартом Эйде перед началом заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) стран «Большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге. Об этом пишет ТАСС.

Когда Лавров шел к своему месту, глава МИД Норвегии пожал ему руку. Также российского министра поприветствовали главы МИД Алжира Ахмед Аттаф и Турции Хакан Фидан.

После начала специальной военной операции представители многих стран Европы, в том числе скандинавских, игнорировали российскую делегацию на подобных мероприятиях.

Лаврова усадили за столом G20 между министрами Турции и Республики Корея. Планируется, что министр иностранных дел России проведет ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В частности, Лавров уже провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. Стороны обменялись мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с США. Также Лавров и глава МИД Китая Ван И договорились провести переговоры в Москве.

Ранее Лавров встретился с президентом ЮАР Рамафосой на полях G20.