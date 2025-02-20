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Лавров анонсировал встречу с главой МИД Китая в Москве

Лавров договорился о встрече с главой МИД КНР Ван И в Москве
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МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Китая Ван И договорились провести переговоры в Москве. Об этом пишет ТАСС.

«Мы условились о вашем визите в Москву. Так что следующий наш контакт будет уже в Российской Федерации», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства на переговорах с китайским коллегой на полях министерской встречи «Большой двадцатки» (G20) в ЮАР.

Предыдущая встреча министров РФ и КНР прошла 18 ноября в Рио-де-Жанейро на полях саммита G20. Главы МИД высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия между Москвой и Пекином. Лавров и Ван И уделили особое внимание реализации договоренностей, которые ранее были достигнуты на высшем уровне, в том числе в ходе саммита БРИКС в Казани, а также обсудили планирование дальнейших контактов в различных форматах.

Лавров подчеркнул, что Россия и КНР находятся на беспрецедентном этапе развития стратегических отношений всеобъемлющего партнерства. Это подтверждается регулярными контактами президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отметил министр.

Глава МИД РФ добавил, что развитие двусторонних отношений безусловно соответствует интересам России и Китая, способствует росту национальных экономик, благосостояния граждан.

Ранее Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином.

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