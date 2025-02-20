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Лавров обсудил Украину с главой МИД Китая

Лавров обсудил украинское урегулирование с главой МИД Китая Ван И
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим китайским коллегой на полях СМИД G20 в Йоханнесбурге. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

«Ван И подчеркнул, что, продвигая инициативы в пользу мирного урегулирования украинского кризиса, Пекин считает необходимым устранить его первопричины...» — говорится в сообщении.

Также стороны обменялись мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и отношения с США. Также Лавров и глава МИД Китая Ван И договорились провести переговоры в Москве.

Предыдущая встреча министров РФ и КНР прошла 18 ноября в Рио-де-Жанейро на полях саммита G20. Главы МИД высоко оценили развитие политического диалога и практического взаимодействия между Москвой и Пекином.

Ранее Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином.

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