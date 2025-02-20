Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин провел встречу с представителями Федерации еврейских общин России

Путин встретился с представителями Федерации еврейских общин России
close
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлый раз российский лидер принимал их в Кремле в феврале прошлого года. Тогда глава государства обсудил с Лазаром и Бородой продолжение помощи заложникам в конфликте между Израилем и Палестиной.

В декабре Путин в ходе прямой линии заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения.

В январе во время телефонного разговора с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси президент России дал высокую оценку посредническим усилиям египетского государства и ряда других стран по содействию достижению соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами