Путин провел встречу с представителями Федерации еврейских общин России

Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и главой Федерации еврейских общин Александром Бородой. Об этом сообщает ТАСС.

В прошлый раз российский лидер принимал их в Кремле в феврале прошлого года. Тогда глава государства обсудил с Лазаром и Бородой продолжение помощи заложникам в конфликте между Израилем и Палестиной.

В декабре Путин в ходе прямой линии заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения.

В январе во время телефонного разговора с лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси президент России дал высокую оценку посредническим усилиям египетского государства и ряда других стран по содействию достижению соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

19 января на территории сектора Газа вступил в силу режим прекращения огня. Бои были остановлены в рамках сделки между Израилем и палестинским движением.

Ранее Израиль вывел почти все свои войска из южного Ливана.