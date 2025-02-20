Лавров встретился с президентом ЮАР в Йоханнесбурге

Лавров встретился с президентом ЮАР Рамафосой на полях G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой в Йоханнесбурге в рамках G20. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что стороны тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием.

Встреча глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20) проходит в Йоханнесбурге 20 и 21 февраля. Мероприятие открылось приветственным словом главы ЮАР Сирила Рамафосы. Гостей у входа встретили колоритными национальными танцами под бой барабанов.

Сообщается, что место Лаврова за столом «двадцатки» находится между главами МИД Турции и Республики Корея. Планируется, что министр иностранных дел России проведет ряд двусторонних переговоров на полях G20.

В частности, Лавров уже провел встречу со своим китайским коллегой Ван И. Стороны обменялись мнениями по глобальной и региональной проблематике, включая вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, евразийской безопасности, ситуацию на Ближнем Востоке и отношения с США. Также Лавров и глава МИД Китая Ван И договорились провести переговоры в Москве.

Ранее Лавров заявил о попытках вбить клин между Москвой и Пекином.