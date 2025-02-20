Премьер Дании упрекнула Россию в нежелании мира

Премьер Дании Фредериксен: Россия не желает мира, это должно беспокоить США

Российская Федерация якобы не желает достичь мира в конфликте на Украине, и США должны быть обеспокоены. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью журналу Time.

«Вижу страну, которая не хочет мира. Это то, что, я думаю, должно беспокоить всех, включая США <...> Мы должны остановить Россию», — отметила она.

Фредериксен подчеркнула, что Дании необходимо наращивать производство и тратить гораздо больше на оборону и безопасность.

Накануне президент России Владимир Путин отметил, что РФ уделяет первостепенное значение разрешению ситуации на Украине. Глава государства добавил, что без повышения уровня доверия между Москвой и Вашингтоном невозможно разрешить украинский кризис.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта. В частности, американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине.

Ранее Захарова раскрыла главное в переговорах между Россией и США.