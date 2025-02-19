Захарова раскрыла главное в переговорах между Россией и США

Главное в прошедшей в Эр-Рияде встрече представителей России и США то, что переговоры состоялись и оцениваются позитивно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Самое главное, что контакт состоялся, и обе стороны его характеризуют в позитивной тональности», — подчеркнула она.

18февраля МИД России сообщил, что российская и американская делегации на встрече в Эр-Рияде — столице Саудовской Аравии — выразили готовность продолжить подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Кроме того, стороны обменялись мнениями по поводу украинского конфликта и подтвердили настрой на его урегулирование.

12 февраля президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

Ранее шанс скорой встречи Путина с Трампом оценили почти в 80%.