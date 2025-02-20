В Раде отреагировали на требование Трампа вернуть США $500 млрд

Требование главы Белого дома Дональда Трампа к Киеву вернуть потраченные на ее поддержку Вашингтоном средства в размере $500 млрд напоминает требование выплаты репараций. Об этом заявил депутат, бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей».

«Когда мы говорим о выплате $500 млрд, это больше напоминает выплаты репараций», — отметил он.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что требование Соединенных Штатов вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых является «несерьезным разговором».

15 февраля Трамп предложил Украине сделку, в рамках которой она должна была предоставить США доступ к 50% своих запасов редкоземельных металлов. Эти металлы включают 17 элементов, таких как скандий, иттрий, лантан и другие. В обмен на это США обещали гарантии безопасности для Украины.

Трамп уточнил, что предполагаемый объем сделки составляет $500 млрд. Белый дом разъяснил, что такая договоренность должна компенсировать расходы Вашингтона на помощь Киеву. В итоге Зеленский отказался подписывать договор по ископаемым, и Украина предложила США свои условия для соглашения о добыче полезных ископаемых.

Ранее Зеленский заявил, что Трамп находится в «пузыре дезинформации».